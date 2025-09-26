Sıcaklık Bir Anda Çakılacak! Pazartesi Gününden İtibaren Hazırlıklarınızı Yapın

Sonbahar kendisini hissettirmeye başladı. Eylül ayı itibarıyla sıcaklıklarda düşüş meydana geldi. Türkiye yazdan kalma son günlerini yaşarken pazartesi gününden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğiz. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şunları dedi:

'Türkiye yaz havasından ayrılıyor. Ay sonu itibarıyla soğuk hava kendisini hissetirecek. Bugünden itibaren sıcaklıklar 3-5 derece azalacak. Istanbul önümüzdeki hafta 20 derecenin altına düşme ihtimali var. Pazar günü yağmur var. Asıl yağış Pazartesi ve Salı bekleniyor. Bu yağışlar uzun zamandır beklenen yağışlar açısından çok önemli.

Güney de de sıcaklar önümüzdeki hafta 2-3 derece azalacak. Artık yaz havasından kurtulup sonbahar havasına hazırlanmamız lazım. Paltomuzu, montumuzu hazırlamamız lazım. Önümüzdeki günler serin olacak.'

