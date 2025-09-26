Sıcaklık Bir Anda Çakılacak! Pazartesi Gününden İtibaren Hazırlıklarınızı Yapın
Sonbaharın ortalarına adım adım ilerlerken soğuk hava ve rüzgar da kendisini göstermeye başladı. Uzun süren kurak yaz mevsiminin ardından 'Havalar ne zaman soğuyacak?', 'Yağış ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtını merak ediliyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından kritik uyarılarda bulundu. Şen, pazartesi gününden itibaren hazırlıkların yapılması gerektiğini belirtti.
Soğuklar ne zaman gelecek? Orhan Şen açıkladı.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz👇🏻
