onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sıcaklık Bir Anda Çakılacak! Pazartesi Gününden İtibaren Hazırlıklarınızı Yapın

Sıcaklık Bir Anda Çakılacak! Pazartesi Gününden İtibaren Hazırlıklarınızı Yapın

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.09.2025 - 21:38

Sonbaharın ortalarına adım adım ilerlerken soğuk hava ve rüzgar da kendisini göstermeye başladı. Uzun süren kurak yaz mevsiminin ardından 'Havalar ne zaman soğuyacak?', 'Yağış ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtını merak ediliyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından kritik uyarılarda bulundu. Şen, pazartesi gününden itibaren hazırlıkların yapılması gerektiğini belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Soğuklar ne zaman gelecek? Orhan Şen açıkladı.

Soğuklar ne zaman gelecek? Orhan Şen açıkladı.

Sonbahar kendisini hissettirmeye başladı. Eylül ayı itibarıyla sıcaklıklarda düşüş meydana geldi. Türkiye yazdan kalma son günlerini yaşarken pazartesi gününden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğiz. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şunları dedi:

'Türkiye yaz havasından ayrılıyor. Ay sonu itibarıyla soğuk hava kendisini hissetirecek. Bugünden itibaren sıcaklıklar 3-5 derece azalacak. Istanbul önümüzdeki hafta 20 derecenin altına düşme ihtimali var. Pazar günü yağmur var. Asıl yağış Pazartesi ve Salı bekleniyor. Bu yağışlar uzun zamandır beklenen yağışlar açısından çok önemli.

Güney de de sıcaklar önümüzdeki hafta 2-3 derece azalacak. Artık yaz havasından kurtulup sonbahar havasına hazırlanmamız lazım. Paltomuzu, montumuzu hazırlamamız lazım. Önümüzdeki günler serin olacak.'

Kaynak

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın