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Süresi Dolan Banka Kartını Makasla Kesip Atanlara Uyarı Geldi

Süresi Dolan Banka Kartını Makasla Kesip Atanlara Uyarı Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 17:18
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Süresi dolan banka kartını makasla kesip çöpe atmak, çoğu kişinin ayaptığı bir alışkanlık. Ancak dinamik güvenlik kodlu yeni nesil kartlarda bu alışkanlık hem sağlık hem de çevre açısından risk taşıyor.

İşte nedeni...

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Yeni nesil kartların içinde minik bir lityum pil bulunuyor.

Yeni nesil kartların içinde minik bir lityum pil bulunuyor.

Fransız mühendis Claire Deilhes, 2020 tarihli doktora tezinde dinamik güvenlik kodlu kartların yapısını ayrıntılı olarak inceledi. Bu kartlarda, güvenlik kodunu gösteren e-kağıt ekranı besleyen ve kalınlığı 0,5 milimetreden az olan lityum mikro piller bulunuyor.

Makas bu pili delerse kısa devre oluşabiliyor. Lityum iyon hücrelerin kesilmesi aşırı ısınmaya ve hidrojen florür gazının açığa çıkmasına yol açabiliyor. Bu gaz göz, cilt ya da solunum yollarındaki nemle temas edince son derece zehirli ve aşındırıcı olan hidroflorik aside dönüşüyor. Risk nadir görülse de yanık ve tahrişe neden olabiliyor.

Kesilen kartlardaki değerli metaller geri kazanılamıyor.

Kesilen kartlardaki değerli metaller geri kazanılamıyor.

E-kağıt ekran, NFC anteni ve lityum pil içeren bu kartlar, akıllı telefonlar gibi elektrikli ve elektronik ekipman atığı sayılıyor. Kartların çiplerinde ve devrelerinde altın, paladyum, bakır ve gümüş gibi değerli metaller var.

Kart küçük parçalara kesildiğinde bu metaller de ufalanıyor ve atık ayrıştırma tesislerindeki ayıklamadan kaçıyor. Geri kazanılamayan parçalar yakılıyor ya da toprağa gömülüyor. Bu yüzden geri dönüşüm tesisleri kartların bütün halde toplanmasını istiyor.

Kartı kesmek yerine bankaya teslim etmek öneriliyor.

Kartı kesmek yerine bankaya teslim etmek öneriliyor.

Kartı bütün halde atınca bilgilerin çalınacağı korkusunun bugün teknik bir karşılığı yok. Güvenlik uzmanlarına göre süresi dolan ya da banka sisteminde kapatılan bir kart tamamen işlevsiz hale geliyor. Telefon üzerinden yapılan güçlü kimlik doğrulama adımları da dolandırıcılığı çok daha zor hale getiriyor.

Süresi dolan kartı bankanın şubesine teslim etmek ya da bankanın gönderdiği iade zarfını kullanmak öneriliyor. Bu mümkün değilse kart, mağazalardaki küçük elektronik eşya toplama noktalarına bırakılabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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