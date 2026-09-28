Süresi Dolan Banka Kartını Makasla Kesip Atanlara Uyarı Geldi

E-kağıt ekran, NFC anteni ve lityum pil içeren bu kartlar, akıllı telefonlar gibi elektrikli ve elektronik ekipman atığı sayılıyor. Kartların çiplerinde ve devrelerinde altın, paladyum, bakır ve gümüş gibi değerli metaller var.

Kart küçük parçalara kesildiğinde bu metaller de ufalanıyor ve atık ayrıştırma tesislerindeki ayıklamadan kaçıyor. Geri kazanılamayan parçalar yakılıyor ya da toprağa gömülüyor. Bu yüzden geri dönüşüm tesisleri kartların bütün halde toplanmasını istiyor.