Sevgili Boğa, bugün toplum önündeki duruşun, kariyerin ve yaşamdaki otoriten konusunda çok estetik, yumuşak ama bir o kadar da iddialı adımlar atıyorsun. Yöneticilerinle, hocalarınla veya aile büyüklerinle kurduğun iletişimde öylesine diplomatik bir dil kullanacaksın ki, en zorlu taleplerini bile onlara gülümseyerek kabul ettireceksin. Uyum senin en büyük silahın.

Gelecek hedeflerine doğru yürürken Jüpiter'in Aslan burcundaki seyri sana içsel bir cesaret ve öz güven patlaması yaşatıyor. Ancak iyimserliğe kapılıp henüz sonuçlanmamış başarılarını kutlamak veya gereksiz yere büyük harcamalar yapmak bütçeni sarsabilir. Temkinli iyimserlik seni her zaman koruyan en güvenli kalkandır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, ilişkini resmiyete dökmek veya dışarıdaki insanlara duyurmak için büyük ve gösterişli adımlar atmak isteyebilirsin. Toplum içinde parlayan bir çift olmak ruhunuza iyi gelecek. Bekar bir Boğa burcu isen, kariyer veya eğitim ortamında; senin otoriter duruşuna saygı duyan, giyimi ve tarzıyla öne çıkan çok karizmatik biriyle resmiyetin hızla aşka dönüştüğü bir hikaye başlatıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…