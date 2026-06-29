Sevgili Boğa, haziran ayını uğurlarken gökyüzü sana muazzam bir müjde veriyor: Bereket ve şans gezegeni Jüpiter, Aslan burcuna geçerek senin ev, aile, yuva ve içsel kökler alanını aydınlatmaya başlıyor. Bu transit, yaşam alanında eşsiz bir neşe, büyüme ve bolluk döneminin startını veriyor. Evini genişletmek, taşınmak, aile bireyleriyle huzurlu sofralar kurmak veya ruhsal olarak kendini çok güvende hissedeceğin bir döneme adım atıyorsun.

Aynı anda gerçekleşen Oğlak Dolunayı ise inançlarını, eğitim hayatını ve hayata bakış açını çok daha sağlam bir zemine oturtuyor. İdeallerin uğruna verdiğin mücadelenin sonuçlandığını göreceksin. Sınırlarını aştığın ve kendi felsefeni oluşturduğun bu salı günü, yaşam standartlarını kökten iyileştirecek büyük bir vizyon kazanmanı sağlıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, Jüpiter'in eve getirdiği bu büyüme enerjisi, partnerinle birlikte yaşam alanını güzelleştirmeye, belki de aileyi genişletmeye yönelik çok umutlu konuşmalara vesile olacak. Evdeki sevgi katlanarak artıyor. Bekar bir Boğa burcu isen, başlayan Merkür retrosu yakın çevren, eski okul arkadaşların veya kardeşlerinin vasıtasıyla uzun süredir görmediğin kaliteli bir insanı yeniden karşına çıkarabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...