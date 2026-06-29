Sevgili Boğa, partnerinle birlikte evinin kapılarını mutluluğa ve berekete sonuna kadar açıyorsun. Jüpiter'in enerjisi, ilişkideki küçük sorunları unutturup birbirinize duyduğunuz aidiyet hissini büyütüyor. Misafir ağırlamak, evi dekore etmek veya sadece kanepede yan yana oturarak geleceğin güzel günlerini planlamak aranızdaki şefkati eşsiz bir noktaya taşıyacak.

Bekar bir Boğa burcu isen, Dolunay'ın ışığı sana ne istediğini çok net gösteriyor. Hayat görüşü seninkiyle uyuşmayan, vizyonu dar insanları geride bırakıyorsun. İnançlarına saygı duyan, sana yeni bir şeyler öğretebilen ve ruhunu besleyen olgun bir karakterle yaşayacağın iletişim, kalbinde sağlam bir güven inşa edecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…