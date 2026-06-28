Sevgili Boğa, bugün partnerinle kelimelere ihtiyaç duymadan aynı sessizliği paylaşmak, sevginin ne kadar derin bir köke sahip olduğunu gösteriyor. Birlikte yorulup dinlenmenin tadını çıkarmak aranızdaki şefkati ve güveni yıkılmaz kılacak.

Bekar bir Boğa burcu isen yüzeysel flörtlerden sıyrılarak kalbinin derinliklerindeki gerçek istekleri keşfediyorsun. Kendini dinlediğinde, aslında sana güven vermeyen insanlara neden çekildiğini anlayarak bu döngüyü kıracak ve hayatına şifacı, olgun karakterleri davet etmeye başlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…