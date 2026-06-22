Sevgili Boğa, partnerinle arandaki uyumlu enerji, evin içindeki küçük sorumlulukları bile eğlenceli bir paylaşıma dönüştürüyor. Birlikte yemek hazırlamak veya sessizce bir film izlemek, ilişkinizin temelindeki dostluğu çok daha kalıcı bir hale getirecek.

Bekar bir Boğa burcu isen, sakinliğine ve kişisel alanına saygı duyan insanlara çekiliyorsun. İlgi alanlarını paylaştığın ve yanında rahatça kendi gibi davranabilen kişiyle kuracağın bağ, sana aradığın güven hissini fazlasıyla verecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...