Sevgili Boğa, bugün Chiron'un Boğa burcunda ilerlemesiyle, partnerinle ilişkide birbirinizin kişisel alanlarına saygı duymak aşkınızın temelini güçlendiriyor. Kendi konfor alanını savunduğunda, onun sana ne kadar anlayışla yaklaştığını görmek güvenlik endişelerini silecek.

Bekar bir Boğa burcu isen, birini etkilemek için şekilden şekle girmeyi bırakıyorsun. Kendi merkezinde, sakin ve kendinden emin duruşun, tam da aradığın olgun ve istikrarlı bir karakterin dikkatini zahmetsizce üzerine çekecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...