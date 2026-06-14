Sevgili Boğa, bugün ilişkinde İkizler Yeni Ayı'nın rasyonel aydınlığı sayesinde, partnerinin sana sunduğu hizmet dili, aranızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Çözemediğin bir sorunda sorumluluğu alıp seni rahatlatması, ilişkinin sadece aşktan değil, sağlam bir hayat arkadaşlığından oluştuğunu kanıtlıyor.

Bekarsan, bugün sana süslü laflar eden profillere tahammülün yok. İletişim evini tazeleyen Yeni Ay sayesinde, sana yardım eden, elini taşın altına koymaktan çekinmeyen pratik zekalı insanlara şans veriyorsun. Aşkı eylemlerde arıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...