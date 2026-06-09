Sevgili Boğa, bugün ilişkide geçmişin güzel günlerine duyduğunuz ortak özlem, sizi birbirinize daha da yaklaştırıyor... Partnerinle en sevdiğiniz eski şarkıyı dinlemek veya ilk buluştuğunuz mekana plansızca gitmek, günlük hayatın tüm sıradan yorgunluğunu unutturup aşkınızı tazeleyecektir.

Ama bekarsan, geçmişten esen ılık rüzgar aklını biraz karıştırabilir. Çok eskiden kalbini hızlandıran ama yarım kalan bir hikayenin başrol oyuncusundan alacağın masum bir 'nasılsın?' mesajı seni maziye götürebilir. Eskiye dönmek her zaman doğru olmasa da, bu masum iletişimin tadını çıkarmakta hiçbir sakınca yok gibi görünüyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...