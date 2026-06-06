Sevgili Boğa, bugün ilişkinde toplumsal etiketleri, ailelerin beklentilerini ve 'olması gerekenleri' tamamen kapı dışarı ediyorsun. Partnerinle arandaki dinamiği başkalarının gözüyle değerlendirmeyi bırakıp en mahrem ve en gerçek duygulara odaklandığında, birbirinize duyduğunuz saygının ne kadar değerli olduğunu fark edeceksin.

Ama bekarsan, gücünü makamından alan değil, bakışlarındaki derinlikten ve hayat tecrübesinden alan kişilere çekiliyorsun. Sana ne yapman gerektiğini dikte etmeyecek, aksine senin sarsılmaz iradeni onurlandıracak son derece karizmatik ve güçlü biriyle, temelleri çok derine inen bir tutku sarmalına girebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...