Sevgili Boğa, bugün Merkür ile Neptün etkileşimi, partnerinle ilişkinizi dış seslerin ve arkadaş dedikodularının zehirlemesine zemin hazırlayabilir. Sosyal çevrenizden birinin ilişkiniz hakkında söylediği asılsız bir yorumu ciddiye alıp partnerini suçlamak büyük bir haksızlık olacaktır. Dışarıya kulaklarını tıkayıp sadece birbirinize güvenmelisiniz.

Ama bekarsan, sürekli dertleştiğin ve yanında çok rahat hissettiğin bir arkadaşının sana gösterdiği şefkati aşka yorma eğiliminde olabilirsin. Karşındakinin niyetinin sadece saf bir dostluk mu yoksa gizli bir flört mü olduğunu çözmeden kendi içinde romantik senaryolar yazmamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...