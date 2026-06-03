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Boğa Burcu right-white
4 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? 4 Haziran Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Merkür ile Neptün karesi sosyal çevrenle finansal hedeflerin arasında büyük bir yanılgı yaratabilir. Çok güvendiğin bir arkadaşının sana vereceği 'kesin kazandıracak' bir yatırım tavsiyesi, aslında tamamen kulaktan dolma bir fantezi olabilir. Paranla ilgili kararları başkalarının hayallerine değil, kendi somut araştırmalarına dayandırmalısın.

Arkadaş gruplarındaki ortak harcamalarda veya borç alıp verme konularında da sınırlar birbirine girebilir. İyi niyetle verdiğin bir borcun geri dönmemesi veya hesapların karışması canını sıkabilir. Dostlukla ticareti birbirinden kesin çizgilerle ayırdığında hem paranı hem de ilişkilerini korumuş olacaksın.

Peki ya aşk? Arkadaşlık sınırlarıyla romantik hislerin birbirine karıştığı kafa karıştırıcı bir gün. Partnerinle ortak arkadaş çevrenizde duyduğunuz bir dedikodu ilişkinize gölge düşürebilir. Bekarsan, sana sadece 'dostça' yaklaşan birinin samimiyetini yanlış yorumlayıp romantik bir beklentiye girmek ruhunu yorabilir; sinyalleri doğru okumalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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