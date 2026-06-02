Sevgili Boğa, bugün Güneş ile Satürn’ün altmışlığı sana tam da ihtiyacın olan maddi ve manevi güvenliği altın tepside sunuyor. Hayallerini somutlaştırmak adına attığın adımların artık meyve verdiğini görebilirsin. Kendi değerlerini ve sınırlarını net bir şekilde çizdiğinde, etrafındaki insanların sana olan saygısının katlanarak arttığını fark edeceksin.

Finansal alanda kalıcı yatırımlar yapmak, toprak veya gayrimenkul almak gibi konularda oldukça şanslısın. Bütçeni disiplin altına alarak yaptığın tasarruflar, bugün karşına çıkacak kârlı bir yatırım fırsatını değerlendirmeni sağlayacaktır. Sabrının finansal ödülünü alıyorsun.

Peki ya aşk? Birlikteliğinde verilen sözlere güvenini yitirmiş olabilir misin? Aşk için atılan somut adımlar, artık senin için çok daha kıymetli. Partnerinin sana olan sevgisini romantik jestlerle, tatlı yardımlarla veya hayatını kolaylaştıran hamlelerle göstermesi kalbini ısıtabilir. Bekarsan, geleneksel değerlere önem veren, ayakları yere basan ve sana kendini tamamen güvende hissettirecek biriyle tanışma ihtimalin çok yüksek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...