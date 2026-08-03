Sevgili Boğa, bugün Ay en içsel alanında ilerliyor ve duygularını dışa vurmak yerine içeride tutmaya yöneltiyor. İlişkin varsa, bugün konuşmaktan çok yanında olmayı tercih ediyorsun ve bu sessiz beraberlik partnerine beklediğinden çok daha iyi geliyor. Uzun bir sohbete gerek yok; aynı odada, aynı sessizlikte olmak bile aranızdaki bağı besliyor. Yalnız bu sessizliği bir küslükle karıştırmasına izin verme, tatlı bir dokunuş ya da bir bakış yeterli olacak.

Bekarsan, kimseye söylemediğin bir ilgi içinde sessizce büyüyor olabilir. Bu duyguyu bugün açıklamak zorunda değilsin; henüz kendi içinde bile netleşmemiş olabilir. Chiron’un burcundaki geri hareketi de kendine dair eski bir tereddüdü canlandırıyor. Acele etmeden, o hissin gerçekten ne olduğunu anlamaya çalışmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…