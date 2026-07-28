Sevgili Boğa, bugün Kova Dolunayı senin kariyer ve toplum önündeki duruş alanını aydınlatıyor. İlişkin varsa, son zamanlarda yoğun iş temponun aranıza koyduğu mesafeyi bugün fark ediyorsun. Dolunay’ın netleştiren enerjisiyle, partnerine ne kadar az vakit ayırdığını görüyor ve bunu telafi etmek istiyorsun. Bugün işten kafanı kaldırıp ona yönelmen, aranızdaki soğukluğu hızla eritiyor. Kısa ama içten bir jest bile bugün büyük bir fark yaratıyor.

Bekarsan, iş ya da resmi bir ortamda tanışacağın biri dikkatini çekebilir. Bir toplantıda, bir etkinlikte ya da profesyonel bir ortamda karşılaştığın kişi, Dolunay’ın etkisiyle sana beklenmedik biçimde yakın gelebilir. Ciddi ve kendinden emin duruşu ilgini çekiyor. Ancak iş ile özel hayat arasındaki sınırı da gözetmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…