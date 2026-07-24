Sevgili Boğa, Satürn bugün Koç burcunda durağanlaşıyor ve senin arka plan alanını etkiliyor. Bu geçiş, içine attığın duyguları yüzeye çıkarıyor. İlişkin varsa, partnerine söylemediğin bir kırgınlık uzun süredir içinde duruyor. Belki önemsiz bulduğun için sustun, belki tartışma çıkmasın diye. Ancak o kırgınlık kaybolmadı, sadece derine indi. Bugün onu sakin bir dille anlattığında, taşıdığın ağırlığın ne kadar gereksiz olduğunu göreceksin.

Bekarsan, geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığı seni hâlâ geride tutuyor. Kimseye anlatmadığın o deneyim, yeni birine güvenmeni engelliyor. Herkesin aynı davranacağını varsaymak seni koruyor gibi görünse de yalnızlaştırıyor. Bugün bu düşünceyi sorgulamanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…