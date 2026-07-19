Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında kelimeler biraz yanlış anlaşılmaya müsait. İlişkin varsa, partnerinin ağzından çıkan bir cümle sana beklediğinden daha sert gelebilir; ama dur, hemen alınma. Ne demek istediğini sormadan kafanda mahkeme kurmak, ortada olmayan bir kavgayı gerçek kılıyor. Bugün soru sormak, cevap uydurmaktan çok daha iyi.

Bekarsan, gelen bir mesajın tonu üzerine saatlerce düşünmenin bir anlamı yok. Nokta koymuş olması bir şey ifade etmiyor, geç yazması da. Yazdığını olduğu gibi oku, aralarına bir şey ekleme. Bugün fazla düşünmek en büyük düşmanın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…