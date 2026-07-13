Sevgili Boğa, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, aşk hayatında yarım kalmış konuşmaları tamamlamak ve duygularını daha açık ifade etmek için yeni bir başlangıç enerjisi getiriyor. Neptün retrosu ise bugüne kadar ertelenen konuların artık netleşmesi gerektiğini gösterebilir.

İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, uzun süredir aynı noktada tıkanıp kaldığınız bir mesele sonunda çözüme kavuşabilir. Birbirinizi gerçekten dinlemeniz, ilişkinizde yeni ve daha sağlam bir dönemin kapısını aralayacaktır. Bekar bir Boğa burcuysan, katılacağın bir eğitimde, çıkacağın kısa bir yolculukta ya da sosyal medya üzerinden başlayacak bir sohbet aşka dönüşebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…