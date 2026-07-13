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Boğa Burcu right-white
14 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 14 Temmuz Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, yakın çevrenle olan iletişimini hareketlendirirken Neptün retrosu da hangi ilişkilerin hayatına gerçekten değer kattığını daha net görmeni sağlayabilir. Kısa bir yolculuk planı yapmak, yeni bir eğitime başlamak ya da uzun zamandır görüşmediğin biriyle yeniden iletişime geçmek günün dikkat çeken gelişmeleri arasında.

Kariyer hayatında fikirlerini daha görünür kılacağın bir dönem başlıyor. Yapacağın bir sunum, göndereceğin bir e-posta ya da gerçekleştireceğin kısa bir toplantı beklediğinden daha fazla ilgi görebilir. Maddi konularda ise eğitim, ulaşım ya da teknolojik bir ihtiyaç için yapacağın harcama uzun vadede sana önemli bir kolaylık sağlayacak.

Aşk hayatında ise iletişim her şeyden önemli olacak. İlişkisi olan Boğa burçları uzun zamandır konuşulmayan bir konuyu sakin bir şekilde ele alarak birbirlerini daha iyi anlayabilir. Bekar Boğa burçları ise kısa bir yolculukta, eğitim ortamında ya da sosyal medya üzerinden başlayan bir sohbet sayesinde hayatlarına yeni birini dahil edebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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