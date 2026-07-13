Sevgili Boğa, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, yakın çevrenle olan iletişimini hareketlendirirken Neptün retrosu da hangi ilişkilerin hayatına gerçekten değer kattığını daha net görmeni sağlayabilir. Kısa bir yolculuk planı yapmak, yeni bir eğitime başlamak ya da uzun zamandır görüşmediğin biriyle yeniden iletişime geçmek günün dikkat çeken gelişmeleri arasında.

Kariyer hayatında fikirlerini daha görünür kılacağın bir dönem başlıyor. Yapacağın bir sunum, göndereceğin bir e-posta ya da gerçekleştireceğin kısa bir toplantı beklediğinden daha fazla ilgi görebilir. Maddi konularda ise eğitim, ulaşım ya da teknolojik bir ihtiyaç için yapacağın harcama uzun vadede sana önemli bir kolaylık sağlayacak.

Aşk hayatında ise iletişim her şeyden önemli olacak. İlişkisi olan Boğa burçları uzun zamandır konuşulmayan bir konuyu sakin bir şekilde ele alarak birbirlerini daha iyi anlayabilir. Bekar Boğa burçları ise kısa bir yolculukta, eğitim ortamında ya da sosyal medya üzerinden başlayan bir sohbet sayesinde hayatlarına yeni birini dahil edebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…