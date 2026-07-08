Sevgili Boğa, bugün uzun zamandır sadece keyif için yaptığın bir şeyin hayatında düşündüğünden daha büyük bir yer kapladığını fark edebilirsin. Belki aylar önce yarım bıraktığın bir kursa dönmek, eski bir hobiyi yeniden canlandırmak ya da sürekli ertelediğin yaratıcı bir projeye başlamak isteyebilirsin. Özellikle “Buna vakit ayıramam” dediğin konular yeniden gündemine gelebilir.

İş hayatında ise üretkenliğini artıran küçük değişiklikler dikkat çekebilir. Masanın yerini değiştirmek, çalışma düzenini yeniden kurmak ya da seni sürekli bölen alışkanlıkları ortadan kaldırmak gününü beklediğinden daha verimli hale getirebilir. Bugün büyük hedeflerden çok küçük düzenlemeler sonuç verecek.

Maddi konularda ise eğlence ve ihtiyaç arasındaki dengeyi kurman gerekebilir. Uzun süredir almak istediğin dekoratif bir eşya, konser bileti ya da hobi harcaması yeniden aklına düşebilir. Ancak bu kez sana gerçekten uzun süre eşlik edecek seçimlere yönelmek daha iyi hissettirebilir.

Aşk hayatında ise Venüs’ün etkisiyle romantizm daha sade ama daha gerçek bir hâl alıyor. Partnerinin senin için hazırladığı küçük bir sürpriz, sevdiğin bir şeyi hatırlaması ya da günlük hayatını kolaylaştıran bir davranışı beklediğinden daha fazla etkileyebilir. Bekar bir Boğa burcuysan, aynı kafeye gittiğin, aynı ortamda sık sık karşılaştığın biri varsa aranızda geçen sıradan bir sohbet bu kez farklı bir yöne evrilebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…