Sevgili Boğa, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında küçük detayların büyük anlamlar taşıdığı bir gün başlıyor. Bugün seni etkileyen şey büyük sözler ya da gösterişli jestler olmayacak; daha çok karşındaki kişinin seni ne kadar dikkatle dinlediği ve neyi hatırladığı önem kazanacak.

İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, haftalar önce yaptığın sıradan bir konuşmada bahsettiğin bir şeyi partnerinin hatırlaması seni düşündüğünden daha fazla etkileyebilir. Belki sevdiğin bir tatlıyı eve gelirken alması, uzun süredir ertelediğin bir işi sen söylemeden halletmesi ya da yoğun bir gününde seni yormamaya çalışması ilişkinize dair bakış açını değiştirebilir.

Bekar bir Boğa burcuysan, uzun süredir aklında olan bir kişinin seni aslında hiç tanımadığını fark edebilirsin. Buna karşılık adını bile anmadığın ama doğum gününü hatırlayan, önemli bir görüşmenin nasıl geçtiğini soran ya da gün içinde seni merak eden biri dikkatini çekmeye başlayabilir. Bazen kalbi etkileyen şey büyük sürprizler değil, küçük ayrıntıları unutmayan insanlardır.

Bugün aşk hayatında seni şaşırtacak olan şey ilgi görmek değil, gerçekten fark edildiğini hissetmek olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…