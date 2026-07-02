Sevgili Boğa, partnerinle birlikte toplum önünde ne kadar uyumlu ve güçlü bir ikili olduğunuzu herkese kanıtlıyorsunuz. Birbirinize verdiğiniz dışa dönük destek, aranızdaki saygıyı yüceltiyor. İlişkinizin sadece kapalı kapılar ardında değil, dışarıda da bir başarı öyküsü gibi parlaması tutkunuzu artıracak.

Bekar bir Boğa burcu isen, sığ ve vizyonsuz insanlara kapını sımsıkı kapatıyorsun. Statüsüyle, işindeki başarısıyla ve toplumsal duruşuyla sana ilham veren; aynı zamanda sanatla, güzellikle ilgilenen çok yönlü bir karakterle saygılı ama bir o kadar da sıcak bir iletişime çekileceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…