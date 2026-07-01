Sevgili Boğa, partnerinle arandaki güç dinamiklerini yeniden düzenleme ihtiyacı hissettiğin derin bir gün. Sessizce biriktirdiğin kırgınlıkları veya otorite savaşlarını bir kenara bırakıp eşit şartlarda şefkatle teslim olduğunda, ilişkinin o yıkılmaz sadakatini yeniden kalbinde hissedeceksin.

Bekar bir Boğa burcu isen, zihninin ücra köşelerinde yer işgal eden toksik bir saplantıdan bugün aniden kurtuluyorsun. 'Neden böyle oldu?' sorularını bırakıp kendi değerini fark ettiğin bu uyanış anı, seni ilişkilerde sürekli fedakarlık yapan taraf olmaktan çıkarıp kendi hayatının mutlak hakimi yapıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…