Sevgili Boğa, partnerinle geleceğe dair maddi manevi güvenli bir yapı inşa etme kararlılığın, ilişkini çok daha sarsılmaz bir boyuta taşıyor. Birlikte bütçe yapmak veya yaşam standartlarını artıracak neşeli planlar kurgulamak, aranızdaki şefkati ve yoldaşlığı derinleştirecek.

Bekar bir Boğa burcu isen sadece anlık heveslerle yaklaşan kişilere kapını kapatıyorsun. Hayatını sağlam temeller üzerine kurmuş, eylemlerinde tutarlı ve sana maddi manevi güven hissi veren olgun karakterle saygı çerçevesinde çok sağlam bir iletişime başlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…