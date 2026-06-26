Sevgili Boğa, bugün Mars Jüpiter altmışlığı, elindeki yetenekleri veya kaynakları somut bir faydaya dönüştürmen için seni cesaretlendiriyor. Sadece hobi olarak yaptığın bir işi kazanca çevirme fikri, dolabında kullanmadığın eşyaları elden çıkararak bütçeni rahatlatma düşüncesi bugün aniden eyleme dönüşecek. Maddi güvenceni kendi ellerinle inşa ediyorsun.

Sahip olduğun değerlerin farkına varmak, yaşam kaliteni artırmak için sana pratik yollar sunuyor. Kendi kaynaklarını akıllıca yönettiğinde hissedeceğin içsel huzur, hafta sonunun keyfini sevdiklerinle çok daha neşeli bir şekilde çıkarmanı sağlayacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen partnerinle geleceğe dair maddi manevi güvenli bir yapı inşa etme kararlılığın öne çıkıyor. Bekar bir Boğa burcu isen anlık heveslerden uzaklaşıp eylemlerinde tutarlı ve olgun insanlara kalbini açıyorsun. Güven veren adımlar seni çok etkileyecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...