Sevgili Boğa, bugün gökyüzünü saran Ay ile Merkür altmışlığının enerjisi, pazartesi sabahının asık suratlı atmosferini tek bir esprinle dağıtmanı sağlıyor. Ekip toplantısında yapacağın zekice bir şaka veya müşteriye göndereceğin son derece neşeli ve samimi bir e-posta, etrafındaki herkesin yüzünde kocaman bir gülümseme yaratacak.

Kelimelerini adeta bir sihir gibi kullandığın bugün, ofisteki en gergin insanları bile sakinleştirip kendi tarafına çekeceksin. İletişimdeki bu pürüzsüz ve tatlı akış, işleri sandığından çok daha hızlı çözmeni sağlayarak haftaya şahane bir başlangıç yapmana olanak tanıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, bugün partnerine gün içinde atacağın komik mesajlar veya capsler, aranızdaki iletişimi bir gençlik aşkı kıvamına taşıyor. Birlikte gülüşmek tüm pazartesi stresini silecek. Bekar bir Boğa burcu isen, bugün sosyal medyada veya yazışma uygulamalarında zekasını kelime oyunlarıyla belli eden, sana çok zekice iltifatlar eden biriyle aranda mesajlaşmaya doyamayacağın bir serüven başlıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...