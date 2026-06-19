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Boğa Burcu right-white
20 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Haziran Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 20 Haziran Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Güneş ile Chiron altmışlık açısı, ofiste rafa kaldırılmış veya daha önce reddedilmiş bir projeyi yeniden parlatmanı sağlıyor. Herkesin işe yaramaz diyerek kenara attığı tasarımın veya stratejinin içindeki potansiyeli sadece sen göreceksin. Eski bir fikri alıp ufak bir revizyonla şirketin kârlı işine dönüştürüyorsun.

Geçmişteki hatalardan veya atıl duran malzemelerden değer yaratma becerin, mesai arkadaşlarının sana olan saygısını arşa çıkaracak. Çöpe gidecek bir bütçeyi kurtarmanın verdiği somut başarı, cumartesi mesaisini büyük bir gururla tamamlamanı sağlıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, bugün partnerinle birlikte evde eski bir eşyayı onarmak veya anılarınızı tazelemek aranızdaki bağı güçlendirecek. Birlikte bir şeyleri tamir etmek, ilişkinizin temelini sağlamlaştırıyor. Bekar bir Boğa burcu isen, bugün sana popüler kültürden bahsedenleri değil; el becerisi olan, sanatla veya toprakla uğraşan, bir şeyleri sıfırdan inşa etme yeteneğine sahip üretken karaktere karşı güçlü bir hayranlık duyacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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