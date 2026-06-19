Sevgili Boğa, bugün Güneş ile Chiron altmışlık açısı, ofiste rafa kaldırılmış veya daha önce reddedilmiş bir projeyi yeniden parlatmanı sağlıyor. Herkesin işe yaramaz diyerek kenara attığı tasarımın veya stratejinin içindeki potansiyeli sadece sen göreceksin. Eski bir fikri alıp ufak bir revizyonla şirketin kârlı işine dönüştürüyorsun.

Geçmişteki hatalardan veya atıl duran malzemelerden değer yaratma becerin, mesai arkadaşlarının sana olan saygısını arşa çıkaracak. Çöpe gidecek bir bütçeyi kurtarmanın verdiği somut başarı, cumartesi mesaisini büyük bir gururla tamamlamanı sağlıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, bugün partnerinle birlikte evde eski bir eşyayı onarmak veya anılarınızı tazelemek aranızdaki bağı güçlendirecek. Birlikte bir şeyleri tamir etmek, ilişkinizin temelini sağlamlaştırıyor. Bekar bir Boğa burcu isen, bugün sana popüler kültürden bahsedenleri değil; el becerisi olan, sanatla veya toprakla uğraşan, bir şeyleri sıfırdan inşa etme yeteneğine sahip üretken karaktere karşı güçlü bir hayranlık duyacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...