Sevgili Boğa, partnerinle beraber bir şeyleri iyileştirme ve onarma enerjin, ilişkindeki ufak tefek çatlakları görünmez bir şekilde tamir ediyor. Birlikte emek verdiğiniz cumartesi akşamı, sevginin sadece sözlerden değil ortak çabadan doğduğunu size kanıtlayacak.

Bekar bir Boğa burcu isen, yüzeysel kafelerde zaman öldürmektense, bugün bir atölyede, antika dükkanında veya hobi kursunda geçmişe saygı duyan ve elleriyle değer üreten sağlam ruhla tanışıp, güvenilir bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...