Sevgili Boğa, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlığının uyumlu rüzgarıyla, partnerinle birlikte evin içinde yaptığınız ufak yer değiştirme veya düzenleme mesaisi monotonlaşan akşamlarınıza harika bir enerji katıyor. Birlikte bir şeyler tasarlamak, sadece mekanı değil ilişkinizi de yeniliyor.

Bekar bir Boğa burcu isen, gökyüzünün bu farklılaştırıcı enerjisiyle dijital dünyada karşılaştığın kişiyle kurduğun zihinsel bağ seni çok etkileyecek. Dış görünüşten ziyade, aynı pratik zekayı paylaştığın biriyle iletişimde olmak sana aradığın sahici heyecanı veriyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...