Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde kesinleşen Venüs ile Uranüs altmışlık açısı, çalışma alanında teknolojik ve mekansal bir yenilik yapma arzusu uyandırıyor. Her gün kullandığın programın aslında çok daha pratik bir kısayolu olduğunu veya masanın düzenini değiştirdiğinde ne kadar ferahladığını keşfedeceksin. İş ortamına kattığın bu yenilikçi dokunuşlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren motivasyonunu artırıyor.

Bu pratik keşiflerini sadece kendine saklamayıp öğle arasında ekip arkadaşlarınla da paylaşıyorsun. İş yükünü hafifleten bu yeni dijital araçlar veya düzenleme yöntemleri sayesinde, saatler sürecek angarya bir görevi yarı sürede bitirerek mesaiyi kendine keyifli hale getireceksin.

Peki ya aşk? İşleri erken bitirmenin verdiği rahatlık, Venüs ile Uranüs'ün altmışlık açısının enerjisiyle partnerinle arandaki iletişime taze bir soluk getiriyor. Akşam evde beraber bir odayı düzenlemek veya ufak bir eşyanın yerini değiştirmek bile aranızda takım ruhunu canlandıran neşeli bir aktiviteye dönecek. Bekar bir Boğa burcu isen, yeni keşfettiğin dijital çalışma platformunda veya bir forumda, seninle aynı ilgi alanlarına sahip biriyle tamamen fikirler üzerinden başlayan, şaşırtıcı bir sohbete dalabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...