Sevgili Boğa, bugün ilişkinde kalıpların dışına çıkmak partnerinle aranızdaki görünmez bağları çok daha tutkulu bir seviyeye çekiyor. Onunla birlikte yeni bir deneyime cesaret etmek, uzun zamandır aradığın tazeleyici enerjiyi evine getirecek.

Bekar bir Boğa burcu isen, gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı aşkta güvenlik arayışını bir kenara bıraktırıyor. Adımlarını hesaplamadan, sadece anın getirdiği tuhaf ve kural tanımaz çekime kapılıp, hayatına yepyeni bir heyecan katacak aykırı tanışmaya izin veriyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...