Sevgili Boğa, bugün kendi burcunda ilerleyen Chiron, ofiste aceleci davranan herkese inat kendi çalışma ritmini kabul ettirmeni sağlıyor. Son günlerdeki karmaşanın ardından, cuma mesaisinde bir işi hızlıca teslim etmek yerine kalitesine odaklanarak süreçleri yavaşlatacaksın. Sağlam adımların her türlü panikten daha değerli olduğunu kanıtlıyorsun.

Kendi temponu savunduğun bu kararlı duruş, mesai sonrasında kendi bedenine duyduğun saygıyı da artırıyor. Başkalarının beklentilerini karşılamak yerine, cuma akşamını bedensel bakımına, iyi bir masaja veya toprakla uğraşabileceğin küçük bir bitki bakımına ayıracaksın.

Peki ya aşk? İlişkinde sınırlarını şefkatle ama net çizdiğin bir gün olacak. Partnerinin hafta sonu için yaptığı yorucu plana kibarca itiraz edip Chiron'un Boğa burcundaki etkisiyle evde kalıp dinlenmenin senin için ne kadar değerli olduğunu dürüstçe ifade edeceksin. Bekar bir Boğa burcu isen, bugün sınırlarını ihlal eden veya zamanını değersiz gören hiç kimseye şans tanımıyorsun. Sadece senin huzuruna katkı sağlayan kaliteli insanları radarına alacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...