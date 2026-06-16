Sevgili Boğa, bugün gökyüzündeki Venüs ile Neptün üçgeni, ofisteki karmaşık bir lojistik veya tedarik sorununa tamamen içgüdüsel bir çözüm bulmanı sağlıyor. Excel tablolarında veya verilerde görünmeyen mantık hatasını, sadece altıncı hissine güvenerek fark edeceksin. Verilere değil, hislerine güvenerek yaptığın bu ufak rota değişikliği büyük bir operasyonel krizi önleyecek.

İş yerindeki bu içgüdüsel başarı, mesai bitiminde duyularına hitap eden bir akşam geçirme arzusu uyandırıyor. Çarşamba yorgunluğunu atmak için eve döndüğünde, hiçbir tarife bağlı kalmadan tamamen doğaçlama bir yemek yapmak veya plak çalardan sevdiğin bir müziği açıp zihnini dinlendirmek isteyeceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle beraber mutfağa girip kuralsızca, sadece anın tadını çıkararak hazırlayacağınız akşam yemeği, aranızdaki romantizmi muazzam bir şekilde besleyecek. Dokunmak ve tatmak bugünün aşk dili. Bekar bir Boğa burcu isen, bugün duyularına hitap eden bir ortamda; bir plakçıda, baharatçıda veya bir sanat atölyesinde, seninle aynı estetik zevkleri paylaşan biriyle çok doğal ve büyüleyici bir sohbetin içine çekilebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...