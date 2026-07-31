Sevgili Boğa, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi aşk hayatını sosyal çevren üzerinden hareketlendirebilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle gelecek planları veya ortak arkadaşlarınız hakkında konuşabilir, küçük bir fikir ayrılığı sayesinde ilişkinizin beklentilerini daha açık görebilirsiniz.

Eğer bekarsan, bir arkadaş buluşması, davet veya sosyal medya üzerinden yeni biriyle tanışabilirsin. Önce arkadaşça başlayan sohbetin kısa sürede flörte dönüşmesi ve karşındaki kişinin sana karşı ilgisini belli etmesi mümkün.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…