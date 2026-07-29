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Boğa Burcu right-white
30 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.07.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 30 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

30 Temmuz Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında biraz daha sakin ve içe dönük olabilirsin. İlişkin varsa, partnerinle kalabalık planlar yapmak yerine baş başa kalmak, sessizce vakit geçirmek sana çok daha iyi gelebilir. Bazen yan yana oturup hiçbir şey yapmamak bile ilişkiyi besler. Yalnız içine attığın bir kırgınlık varsa bunu tamamen sessizliğe gömmemeye çalış. Partnerin senin ne düşündüğünü tahmin etmek zorunda değil.

Bekarsan, içten içe hoşlandığın biri olabilir ama duygularını belli etmek konusunda hâlâ temkinlisin. Bu tavır seni koruyor olabilir, fakat çok fazla geri planda kaldığında karşı taraf senin ilgilenmediğini düşünebilir. Bugün büyük bir itiraf yapmak zorunda değilsin; küçük bir mesaj, biraz daha sıcak bir sohbet bile yeterli olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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