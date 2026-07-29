Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında biraz daha sakin ve içe dönük olabilirsin. İlişkin varsa, partnerinle kalabalık planlar yapmak yerine baş başa kalmak, sessizce vakit geçirmek sana çok daha iyi gelebilir. Bazen yan yana oturup hiçbir şey yapmamak bile ilişkiyi besler. Yalnız içine attığın bir kırgınlık varsa bunu tamamen sessizliğe gömmemeye çalış. Partnerin senin ne düşündüğünü tahmin etmek zorunda değil.

Bekarsan, içten içe hoşlandığın biri olabilir ama duygularını belli etmek konusunda hâlâ temkinlisin. Bu tavır seni koruyor olabilir, fakat çok fazla geri planda kaldığında karşı taraf senin ilgilenmediğini düşünebilir. Bugün büyük bir itiraf yapmak zorunda değilsin; küçük bir mesaj, biraz daha sıcak bir sohbet bile yeterli olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…