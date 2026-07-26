Sevgili Boğa, bugün Ay Düğümleri'nin ekseni değişiyor ve Kuzey Düğüm senin kariyer alanına yerleşiyor. Bu geçiş, aşkta ortak bir gelecek vizyonunu öne çıkarıyor. İlişkin varsa, partnerinle sadece bugünü değil, yarını da birlikte hayal edip edemediğinizi sorguluyorsun. İkiniz de aynı yöne bakıyor, aynı hedeflere doğru yürüyorsanız, ilişkiniz sağlam bir temele oturuyor. Bugün ona 'beş yıl sonra nerede olmak istiyorsun?' diye sorman, aranızdaki uyumu net biçimde gösterecek. Ortak bir gelecek kurabildiğinizi gördüğünde, ilişkin bir sevgililikten çok bir yol arkadaşlığına dönüşüyor. Bu dönüşüm başta ürkütücü gelse de aslında en güven veren bağ türüdür.

Bekarsan, artık amacı olmayan, günü kurtaran ilişkiler seni tatmin etmiyor. Hayattan ne istediğini bilen, kendi yolunu çizmiş ve hedefleri belli biri sana çekici geliyor. Belki mesleğine tutkuyla bağlı birini, belki de geleceğe dair net bir planı olan birini fark ediyorsun. Böyle biriyle kurulan bağ, sana hem güven hem ilham veriyor. Bugün karşına çıkan kişinin nereye gittiğine bakman, doğru seçimi yapmanı kolaylaştıracak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…