Sevgili Boğa, bugün Ay Düğümleri'nin ekseni değişiyor ve bu geçiş senin kariyer alanını doğrudan etkiliyor. Kuzey Ay Düğümü kariyerinin tepesine yerleşirken, artık nasıl göründüğünden çok neyi temsil ettiğin önem kazanıyor. İş hayatında gösterişli bir unvan peşinde koşmak yerine gerçekten anlamlı bulduğun bir işe yönelmen gerekiyor. Bugün mesleki yolunu yeniden çizerken, başkalarının beklentilerini değil kendi vizyonunu esas almalısın. Doğru yöne döndüğünde ilerlemen hızlanacak.

Maddi konularda uzun vadeli bir plan öne çıkıyor. Anlık kazançlar yerine geleceğini güvence altına alacak bir yatırıma yönelmen bugün doğru olacak. Statü için yapılan harcamaları azaltıp gerçek değeri olan şeylere para ayırmalısın. Kariyerine yapacağın bir yatırım bugün en akıllıca seçim.

Aşk hayatında hedef ortaklığı önem kazanıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle aynı geleceğe yürüyüp yürümediğinizi bugün değerlendiriyorsun; ortak bir hedef sizi kenetliyor. Bekar bir Boğa burcu isen, hayattan ne istediğini bilen, kendi yolunu çizmiş biri sana çekici geliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…