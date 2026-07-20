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Boğa Burcu right-white
21 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 21 Temmuz Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Merkür'ün durağanlaşması bugün iş yazışmalarını tam anlamıyla dondurabilir; beklediğin cevap gelmiyor, gönderdiğin mesaj havada asılı kalıyor. Bu bir ilgisizlik değil, gökyüzünün temposu. Israrla üstüne gitmek yerine sabretmek bugün seni yormayacak.

Maddi konularda bir dönüş bekliyorsan bugün gelmeyebilir. Ödeme, onay ya da fiyat teklifi askıda kalıyor; planını buna göre esnetmen gerekiyor. Kimseyi sıkıştırma, sistem bugün yavaş.

Aşk hayatında da sessizlik hakim. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinin bugünkü suskunluğunu problem sanma; herkesin dili bugün ağır. Bekar bir Boğa burcu isen, karşılıksız kalan bir mesajı kişisel algılamak yerine zamana bırakabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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