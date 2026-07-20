Sevgili Boğa, Merkür'ün durağanlaşması bugün iş yazışmalarını tam anlamıyla dondurabilir; beklediğin cevap gelmiyor, gönderdiğin mesaj havada asılı kalıyor. Bu bir ilgisizlik değil, gökyüzünün temposu. Israrla üstüne gitmek yerine sabretmek bugün seni yormayacak.

Maddi konularda bir dönüş bekliyorsan bugün gelmeyebilir. Ödeme, onay ya da fiyat teklifi askıda kalıyor; planını buna göre esnetmen gerekiyor. Kimseyi sıkıştırma, sistem bugün yavaş.

Aşk hayatında da sessizlik hakim. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinin bugünkü suskunluğunu problem sanma; herkesin dili bugün ağır. Bekar bir Boğa burcu isen, karşılıksız kalan bir mesajı kişisel algılamak yerine zamana bırakabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…