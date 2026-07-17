Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde hâlâ etkisini sürdüren Mars-Uranüs kavuşumu, hayatına aniden giren gelişmelere karşı seni tetikte tutuyor. Beklenmedik bir haber ya da fırsat kapını çalabilir; ilk tepkinle hareket etmek yerine bir nefes alman, doğru kararı vermeni kolaylaştıracak.

Kariyer ve para tarafında bugün ani bir fırsat ya da beklenmedik bir masrafla karşılaşabilirsin. İçgüdüsel hareket etmek yerine bir gün beklemek, hem finansal hem de profesyonel açıdan seni koruyacak; acele ettiğin her adım bugün geri tepebilir.

Aşk hayatında da sabır anahtar kelime. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle aranızda ani bir gerilim yaşanabilir; sakin kalman durumu yatıştıracak. Bekar bir Boğa burcu isen, aniden hayatına giren biri seni heyecanlandırabilir ama acele etmeden tanımaya zaman ayır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…