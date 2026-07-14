Sevgili Boğa, Yengeç burcundaki taze yeni ayın getirdiği zihinsel berraklıkla beraber, bugün iş hayatınızda iletişim becerilerinizi çok daha sakin ve etkili kullanıyorsunuz. Merkür retrosunun etkisiyle geçmişte kalan bazı yarım yamalak iş sözleşmeleri veya projeler, masanıza tekrar gelerek kendilerini düzeltme fırsatı sunabilir. Uranüs ve Neptün’ün sunduğu yaratıcı bakış açısı sayesinde, kariyerinizde tıkanıklık yaratan sorunlara hiç zorlanmadan, özgün ve pratik çözümler üreteceksiniz.

Maddi konularda ise yakın çevrenizle ya da kardeşlerinizle yapacağınız bir fikir alışverişi, bütçenizi canlandıracak yeni bir kapı aralayabilir. Finansal kararlar alırken fevri adımlardan kaçınmalı, paranızı güvende tutacak adımlara odaklanmalısınız. Duygusal boşlukları alışverişle doldurmak yerine, elinizdeki kaynakları korumayı seçmek bugün için en doğru hamle olacaktır.

İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle kuracağın diyaloglarda alınganlıkları bir kenara bırakıp empatiye yer açtığında, aranızdaki bağın ne kadar naifleştiğini göreceksin. Bekar bir Boğa burcu isen, geçmişte bıraktığın birinden gelecek tatlı bir mesaj, günün ilerleyen saatlerinde kalbini usulca hareketlendirebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…