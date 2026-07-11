Sevgili Boğa, 12 Temmuz’da Neptün retrosu ile Venüs’ün Başak burcundaki yolculuğu, uzun süredir ertelediğin küçük bir kararın aslında büyük bir rahatlama sağlayabileceğini gösterebilir. Belki dolabını düzenlerken unuttuğun bir evrakı bulacak, belki de haftalardır aklını kurcalayan bir konuyu tek bir telefon görüşmesiyle çözüme kavuşturacaksın. Bugün karmaşık görünen işleri sadeleştirmek düşündüğünden daha kolay olabilir.

Kariyer hayatında senden beklenen bir işi farklı bir yöntemle tamamlayarak dikkat çekebilirsin. Herkes alışılmış yolu tercih ederken senin pratik bir çözüm üretmen yöneticilerinin ya da çalışma arkadaşlarının gözünden kaçmayacak. Özellikle son dakikaya bırakılan bir işi planlı hareket ederek yetiştirmen takdir toplayabilir.

Maddi konularda ev içinde uzun zamandır kullanılmayan bir abonelik, hizmet ya da gereksiz bir alışkanlık dikkatini çekebilir. Harcamayı kısmaktan çok, paranın nereye gittiğini görmek sana avantaj sağlayacak.

Aşk hayatında ise küçük sürprizler büyük duygular yaratabilir. İlişkisi olan Boğa burçları, partnerlerinden gelen beklenmedik bir not, kısa bir ziyaret ya da içten bir teşekkürle mutlu olabilir. Bekar Boğa burçları ise günlük hayatın içinde sıkça karşılaştıkları biriyle aralarındaki samimiyetin yavaş yavaş farklı bir yöne evrildiğini fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…