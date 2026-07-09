Sevgili Boğa, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte sosyal çevrende bazı dengeler daha görünür hale gelebilir. Sürekli organizasyonları senin yaptığını, doğum günlerini senin hatırladığını ya da yalnızca ihtiyaç duyulduğunda arandığını fark etmen mümkün. Bugün bazı ilişkilerin yükünü ne kadar süredir tek başına taşıdığını daha net görebilirsin.

İş hayatında ekip çalışmalarında görev dağılımları yeniden gündeme gelebilir. Bir proje toplantısında kimin gerçekten emek verdiği, kimin yalnızca sonuca ortak olduğu daha belirgin hale gelebilir. Bu durum seni daha seçici iş birlikleri kurmaya yönlendirebilir.

Maddi konularda arkadaş çevresiyle yapılan ortak planlar dikkat çekiyor. Bir konser, tatil ya da etkinlik için belirlenen bütçenin beklenenden fazla büyüdüğünü fark ederek planı yeniden şekillendirmek isteyebilirsin. Aşk hayatında ise seni gerçekten merak eden kişilerle yalnızca alışkanlıktan sürdürülen ilişkiler arasındaki fark daha görünür olacak. Bekar bir Boğa burcuysan, uzun süredir hayatında olan bir arkadaşına karşı hislerini yeniden değerlendirebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…