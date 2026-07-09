Sevgili Boğa, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında uzun süredir alışkanlık haline gelen bazı duyguların kaynağını sorgulamaya başlayabilirsin. Özellikle birine duyduğun bağlılığın sevgi mi, alışkanlık mı yoksa geçmişe duyulan özlem mi olduğunu anlamak isteyebilirsin. Bugün kalbin kadar hafızan da konuşacak.

İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, partnerinle aranızda uzun süredir tekrar eden küçük bir konunun aslında düşündüğünden daha önemli olduğunu fark edebilirsin. Belki sürekli ertelenen bir plan, belki hep aynı sebeple yaşanan küçük kırgınlıklar artık çözüm bekliyor olabilir. Bu konuşmalar ilişkinizi yormaktan çok güçlendirebilir.

Bekar bir Boğa burcuysan, yıllar önce hayatında önemli bir yere sahip olmuş biri beklenmedik şekilde yeniden gündemine gelebilir. Bu bir mesaj, ortak bir arkadaşın anlattığı bir haber ya da eski bir fotoğrafın karşına çıkması olabilir. Ancak bu kez önemli olan geçmişe dönmek değil, o hikâyeye bugün nasıl baktığını fark etmek olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…