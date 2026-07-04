Sevgili Boğa, partnerinle birlikte birbirinizin en karanlık korkularını ve sınırlarını şifalandırdığın muazzam bir gün yaşıyorsun. Görmezden gelinen sorunları cesaretle konuşmak, aranızdaki şefkati ve güveni hiçbir dış etkinin yıkamayacağı kadar güçlü bir seviyeye çıkaracak. Krizleri birlikte aşmak en büyük romantizmdir.

Bekar bir Boğa burcu isen, yüzeysel muhabbetler bugün seni pek de ilgilendirmiyor. Sadece dış görünüşüyle değil, zekasıyla ve ruhsal derinliğiyle seni etkileyen; niyetini açıkça belli etmekten korkmayan cesur bir karakterle mantık sınırlarını aşan tutkulu bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…