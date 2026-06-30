Sevgili Boğa, partnerinle arandaki diyaloglarda bugün inatlaşmaktan kaçınmak ilişkinin kurtarıcısı olacak. Mantık savaşlarına girmek yerine, birbirinizin duygusal ihtiyaçlarını dinlemeyi seçtiğinde, akşamının şefkatli ve huzurlu bir sığınağa dönüştüğünü göreceksin. Empati her kapıyı açar.

Bekar bir Boğa burcu isen, iletişim kazalarına karşı temkinli yaklaşıyorsun. Sana tutarsız mesajlar veren, bir gün sıcak diğer gün soğuk davranan karakterleri hayatından eleyerek; niyetini açıkça ortaya koyan, güvenilir ve duygusal zekası yüksek insanlara kalbinde yer açıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…