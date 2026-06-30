Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde gerçekleşen Ay Merkür karşıtlığı, içinden geçen duygularla dışarıya yansıtman gereken mantıklı duruş arasında tatlı bir çekişme yaratıyor. Kalbin sadece dinlenmek, bir hobiye vakit ayırmak veya sevdiğin birine koşmak isterken, zihnin acil olarak halledilmesi gereken resmi bir işi veya bütçe planlamasını hatırlatacak.

Dengeyi bulmak bugünün en büyük şifasıdır. Görevlerini ve isteklerini keskin çizgilerle ayırmak yerine, sorumluluklarını yerine getirirken aralara küçük keyif molaları serpiştirmek seni bu karmaşadan kurtarır. Mantığını esnetip duygularına da küçük bir alan açtığında gününün çok daha verimli aktığını göreceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, hislerini kelimelere dökerken yanlış kelimeler seçme ihtimalin var. Eleştirel bir dil kullanmak yerine, partnerine ne hissettiğini en sade haliyle anlatmak aranızdaki pürüzleri büyümeden yok edecek. Bekar bir Boğa burcu isen, mesajlaştığın kişinin cümlelerinin altında farklı anlamlar aramak seni yorabilir. Varsayımları bırakıp iletişimi doğal akışına teslim ettiğinde çok daha güvende hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…