Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde kesinleşen Venüs Uranüs karesi, sabit fikirlerini kırarak hayatında yeni bir pencere açmana yardımcı oluyor. Eğitim, kariyer veya ev ekonomisi gibi konularda uzun süredir direndiğin yenilikleri artık kabul etmeye başlıyorsun. Farklı bir yöntem denemek, günün stresini büyük ölçüde azaltacak.

Kendini yeniliklere açtığında, çözümsüz sandığın sorunların aslında basit bir bakış açısı değişikliğiyle aşılabildiğini göreceksin. Kendi kurallarını biraz esnetmek, çevrendeki insanlarla olan iletişimini de çok daha akıcı ve uyumlu bir hale getiriyor.

Peki ya aşk? Uzun zamandır küs olduğun veya iletişimi kopardığın eski bir tanıdıktan gelecek sürpriz bir adım, kafanı karıştırabilir. Geçmişe bir şans daha verip vermemek konusunda içsel bir ikilem yaşayacaksın. Bekar bir Boğa burcu isen, bugün estetik ve güzellik anlayışına çok hitap eden ancak yaşam tarzı senden farklı biriyle nezaket çerçevesinde gelişen çekici bir diyalog içine girebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...