Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde parlayan Güneş ile Ay üçgeni, kariyer hedeflerinle içsel huzurunu harika bir dengede buluşturuyor. Üzerinde çalıştığın tasarıma veya projeye kattığın estetik detaylar, mesai arkadaşların tarafından anında benimsenip onaylanacak. Mücadele etmene gerek kalmadan fikirlerinin kabul görmesi motivasyonunu artırıyor.

İş akışındaki bu yumuşak ve uyumlu ilerleyiş, salı gününün tüm stresini alıp götürecek. Estetik ve pratik çözümlerin sayesinde ofiste harika bir atmosfer yaratıyorsun. Mesai sonrasında bu dinginliği evine taşıyıp, sevdiklerinle beraber sakin ve çok keyifli bir akşam yemeği hazırlamak isteyeceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, Güneş ile Ay üçgeni partnerinle arandaki anlayışı en üst seviyeye taşıyor. Sözlere dökülmeyen duyguları bile birbirinizin gözünden okuyabildiğiniz, sevginin çok sakin ve güvenli aktığı bir akşam yaşayacaksınız. Bekar bir Boğa burcu isen, bugün gürültülü ve yorucu ortamlardan uzak dururken, sanatsal bir etkinlikte veya bir kitapçıda karşılaştığın sakin yapılı kişiyle aranda çok nazik bir iletişim başlayacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...