Sevgili Boğa, bugün Son Dördün tam senin burcunda gerçekleşiyor ve kendinle ilgili bir muhasebeye oturtuyor seni. İlişkin varsa, partnerine göstereceğin küçük bir jest bugün uzun bir konuşmadan çok daha etkili olacak; sessiz bir yakınlık aranızı ısıtacak. Ancak Son Dördün aynı zamanda “acaba yeterince iyi miyim” sorusunu da canlandırabilir ve bu his seni içine kapatabilir. Sustuğunda partnerin bunu ilgisizlik sanabilir, o yüzden bugün geri çekilmek yerine ona bir cümleyle de olsa ne hissettiğini söylemelisin.

Bekarsan, gündelik hayatının içinde karşılaştığın biri sana bambaşka görünebilir ve bu tanışma yavaş ama sağlam ilerleyebilir. Öte yandan kendini eleştirdiğin bir gün olduğu için, birinin sana gösterdiği ilgiyi ciddiye almayabilirsin. İlginin gerçek olma ihtimalini bugün baştan reddetmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…